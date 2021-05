Rozpoznajemy drzewa. Najpierw wiosną i latem, a potem – w zimie...

Jak rozpoznać gatunek drzewa, rosnącego w naszych lasach? W wielu przypadkach jest to łatwe - poznajemy je po liściach i sylwetce. Łatwo na przykład odróżnić w ten sposób sosnę od świerka i brzozę od dębu, bo w obydwu przypadkach rzuca się w oczy znaczna różnica sylwetki i całkowicie odmienne liście (igły).

O wiele trudniej odróżnić świerka od jodły i buka od grabu. Sylwetki mają podobne, pozostaje więc poszukać różnicy w liściach. Zacznijmy od igieł: igły świerka są bardziej kłujące, zaś igły jodły bardziej miękkie i ułożone w jednej płaszczyźnie. Jeśli nadal mamy wątpliwości, zwróćmy uwagę na szyszki, bo to pewniejsze: szyszki świerka zwisają w dół, a szyszki jodły sterczą do góry.

W przypadku buka i grabu dopomogą nam liście. Liście buka mają gładkie brzegi, natomiast liście grabu są postrzępione na brzegach. Okazuje się jednak, że liście wiązu także są postrzępione (ząbkowane). Jak więc odróżnić grab od wiązu? Pomoże nam w tym symetria, a raczej jej brak w liściu wiązu. Otóż połówki liścia wiązu są niesymetrycznie osadzone na ogonku liściowym, co jest raczej rzadkie w świecie roślin i wyraźnie rzuca się w oczy. No i koniec zagadki.

A teraz pytanie z rodzaju najtrudniejszych: jak odróżnić klon pospolity od rzadszego klonu jaworu? Ten pierwszy ma liście, które posiadają pięć ostro zakończonych klap, co jest wyraźną i jednoznaczną cechą rozpoznawczą gatunku. Ten drugi także ma liście pięcioklapowe, które jednak trudniej opisać. Ich klapy są głęboko wycięte, nieregularnie i grubo piłkowane, spiczaste, zaś u nasady nieco zwężone. Trzy przednie klapy liści jaworu są mniej więcej jednakowej wielkości, natomiast obie tylne są wyraźnie mniejsze.

Prawda, że to dość trudne do zapamiętania? Najlepiej więc skorzystać w tym przypadku z fotografii.

Tyle wstępu o rozpoznawaniu gatunków drzew poczynając od wiosny do jesieni.. Przejdźmy teraz do etapu najtrudniejszego: jak odróżnić gatunki drzew w porze zimowej, kiedy opadły liście? Trzeba wtedy przyjrzeć się pędom i pąkom drzew. To zadanie o wiele trudniejsze, dlatego powierzyliśmy je załączonym infografikom. Przyjrzyjcie się im uważnie, bo różnice nie zawsze są oczywiste i o wiele trudniej je zapamiętać.