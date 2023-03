Ruch - ŁKS. Przyjaciele Widzewa na fali entuzjazmu chcą pokonać i wyprzedzić ŁKS

Co trener ŁKS Kazimierz Moskal powiedział o rywalu?

Ruch gra na dużej fali entuzjazmu. Grają amitnie z dużą wiarą, widać, że ta drużyna jest pozytywnie nastawiona do tych rozgrywek. Stąd też takie a nie inne miejsce Ruchu w tabeli pierwszej ligi. To zespół, który stanowi kolektyw. Można szukać indywidualności, ale ich siłą jest kolektyw.

Jaka jest sytuacja kadrowa w drużynie ŁKS?

Wrócił do treningu z drużyną Artemijus Tutyskinas, we wtorek i środę indywidulanie trenował Nacho Monsalve - mówił trener ŁKS. W czwartek trenował z nami. Decyzja zapadnie w ostatniej chwili. Nacho musi się określi, jak ta sytuacja wygląda.

Trener nie chce patrzeć, jak wygląda tabela

- Musimy skupić się na sobie - mówił trener ŁKS. - Nie patrzeć na to, że to mecz pierwszej drużyny z drugą, że oni mają dwa punkty straty do nas. Trzeba skupić się na tym, co mamy do zrobienia. W takich meczach dyspozycja dnia jest bardzo ważna.