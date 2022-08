Rugbiści Master Pharm Łódź chcą być w czwórce. Nowy skład i nowe wyzwania

- Mamy dużo lepsze wiadomości przed tym sezonem niż rok temu - mówił dyrektor sportowy Master Pharm Mirosław Żórawski. - Dziwny zakaz transferowy został zawieszony w trakcie sezonu. Nie był on prawidłowo nałożony. Możemy przystąpić do tego sezonu z zawodnikami, których już mieliśmy w poprzednim, którzy czekali, a ze względu na zakaz mogli zagrać w niewielu meczach. Nowy skład i nowe wyzwania. Będzie to sezon zmian nie tylko w naszym klubie. Takiego ruchu na rynku transferowym przez kilkadziesiąt lat mojej obecności w rugby nie zaobserwowałem. Będzie się działo.

Dwa pierwsze mecze łodzianie rozegrają na wyjazdach: w Lublinie i Poznaniu.

- Jestem pełen optymizmu, jeśli chodzi o naszą nową drużynę - mówił trener Przemysław Szyburski. - Wrócił Piotrek Karpiński i będzie pełnił rolę kapitana. To duże wzmocnienie. Wrócił Krzysztof Justyński, to gracz walczący na boisku. Przyszli do nas trzej bracia Łukasz, Patryk, Eryk Chain ze Skry, Polomea Kata Finau – zawodnik z Tonga, Elguja Kikvadze – szybki łącznik z Gruzji, Dmytro Prodeus – silny zawodnik z Ukrainy. Straciliśmy czołową postać: Michał Mirosz przeszedł do Skry Warszawa, Adrian Seerane odszedł do Ogniwa Sopot, a Tevita Soafa wyjechał do Francji. Trzeba czasu, żeby to wszystko zgrać. Cieszy mnie, że na treningach ćwiczy ponad 20 zawodników. Powinniśmy się wzmocnić jeszcze dwoma zawodnikami. Gra byłaby jeszcze lepsza.

Pierwszy mecz z Budowlanymi w Lublinie wymaga mobilizacji łodzian. Lublinianie to obok Lechii jeden z dwóch klubów, który w poprzednim sezonie pokonał łodzian dwukrotnie. Zawsze w Lublinie ciężko się grało łodzianom. Sam pamiętam mecz podczas którego padał śnieg.

Jakie cele stawia przed sobą nowa drużyna Master Pharm Rugby Łódź?

- Bracia to brązowi medaliści z poprzedniego sezonu - dodał prezes Krzysztof Serafin. - Myślę, że odświeżą nasz zespół, liczymy na ich młody wiek i na to, że potrafią być nieobliczalni. Inne nasze wzmocnienia także są wartościowe. Cele? Ciągle uważam, że mając taki zgrany team, żeby walczyć o medale. W rundzie jesiennej chciałbym, abyśmy byli w pierwszej czwórce, by na wiosnę walczyć o finał. Naszym celem jest powrót do walki o mistrzostwo Polski.

W tym roku rugbiści pod względem dofinansowania ze strony budżetu miasta zostali sklasyfikowanie na siódmym miejscu.

- Jako członek Łódzkiej Rady Sportu mam nadzieję, że o zasadach przyznawania środków i zmianach, które zasugerowaliśmy, rozpocznie się prawdziwa dyskusja z Urzędem Miasta i będziemy mogli wypracować inne mechanizmy wsparcia klubów sportowych, na czym wszyscy skorzystamy - dodał Krzysztof Serafin. - Z drużyną zostają wszyscy sponsorzy. Dołączają nowi partnerzy. Będą projektowane nowe koszulki. Przed pierwszym meczem w Łodzi (z Arką Gdynia, 10.09 godz.15,00 na Łodziance) gwarantuję, że zaskoczymy wszystkich pozytywnymi wiadomościami.

Łodzianie grają jesienią cztery mecze w Łodzi, dwa na Łodziance i dwa - z Ogniwem i Lechią - albo na ŁKS, albo na Widzewie.

- Młodzi ludzie, którzy do nas przyszli wgryzają się w naszą drużynę - mówił legendarny kierownik drużyny Grzegorz Białkowski. - W rozmowach z nimi słyszałem, że zrobili dobry ruch. Doświadczeni gracze też bardzo pozytywnie wpłyną na nasz zespół. Zaangażowanie na treningu i podejście dobrze rokuje na dobrą grę i pomoc ich w osiąganiu naszych celów.