Rugbiści Master Pharm Łódź stracili szansę na medal. Zdjęcia

Łodzianie walczyli z Lechią Gdańsk, a stawką meczu było przybliżenie się do walki o brązowy medal mistrzostw Polski. Konieczne było zwycięstwo łodzian.

Rugbiści Master Pharm prowadzili do przerwy 16:10. Druga połowa należała do gości. Po godzinie gry podopieczni trenera Przemysława Szyburskiego przegrywali 16:20. Walka z obu stron stała na najwyższym poziomie. Nikt się nie oszczędzał. W 70 minucie Kewin Bracik przyłożył piłkę na polu punktowym łodzian, Rafał Janeczko podwyższył i goście objęli prowadzenie 27:16. Lechia odjechała, a do końca zostało 10 minut.

W końcówce kontuzji doznał sędzia Łukasz Jasiński, ale wrócił do gry. Łodzianie nie potrafili odrobić strat i przegrali. Nadzieje na medal trzeba odłożyć na przyszły sezon.

Trener Master Pharm Przemysław Szyburski: - Gramy w okrojonym składzie, walczymy, jak możemy. Zabrakło spokoju i skuteczności. Na pewno strata medalu jest przykra. Ale szacunek dla zawodników za to, że w ogóle zebraliśmy się do gry. Walczymy od pierwszej do ostatniej minuty, tyle ile mamy sił. Jeszcze dwa mecze i chcemy oba wygrać.