Rugbistki drużyny Budowlani Commercecon Łódź zajęły pierwsze miejsce

Turniej odbywał się w minioną sobotę w Lublinie. Łódzkie Budowlane wygrały z Budowlanymi z Lublina 22:5 i 42:0 oraz z Venolem-Atomówkami z Łodzi 20:7 i 34:10, zajmując pierwsze miejsce. Atomówki bardzo starają się, by dorównać koleżankom z Górniczej, ale nadal nie udaje im się ich doścignąć. Zakończyły turniej na drugim miejscu po zwycięstwach nad zespołem z Lublina 17:12 i 20:7.

W drużynie Budowlanych Łódź grały: Dorota Krawczyk, Polina Bratczyk. Zofia Fornalczyk, Karolina Krawczyk, Nadia Rowińska, Daria Jarocka, Martyna Łaszcz, Patrycja Kowalska, Uliana Hołubnicza, Maja Gajda, Weronika Kamińska i Katarzyna Kozłowska. Trenują je Patrycja Badowska i Dominik Fortuna, a w Lublinie zespół prowadziła Karolina Stokowska

Równolegle odbywał się pierwszy turniej mistrzostw Polski do lat 16. Łódzkiej ekipie w nowym składzie (doświadczenie z poprzedniego sezonu ma tylko Weronika Goździk, pozostałe to nowicjuszki) trudno będzie walczyć o podium. Na początek zajęły czwarte miejsce, przegrywając mecz o trzecie z Atomówkami 5:29. Turniej w kategorii do lat 16 wygrały Biało-Zielone Ladies Gdańsk, wyprzedzając RK Kraków, Atomówki, Budowlanych Łódź, Amazonki-Budowlanych Lublin, Błyskawice Rzeszów i RK Częstochowa.

W drużynie Budowlanych wystąpiły: Weronika Goździk, Amelia Bykowska, Paulina Zawistowska, Oliwia Kępka, Malwina Zawadzka, Ewa Ptaszek, Julia Karpińska, Gabriel Trębska i Nadia Dobrzyńska - kończy red. Wojciech Filipiak.