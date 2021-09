Rugbistki Venol Atomówek Łódź jadą do Częstochowy. Kobiece rugby wraca na „Łodziankę” Dariusz Kuczmera

Sekcja U16 Venol Atomówki Łódź szykuje się do nowego sezonu, który rozpocznie się 2 października w Lublinie. W ramach przygotowań do sezonu w niedzielę 19 września pojadą na wspólne trening i sparingi do Rugby Club Częstochowa. W poprzednim sezonie Venol Atomówki Łódź zajęły III miejsce w Mistrzostwach Polski Kobiet U16 w Rugby7.