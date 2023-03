Rugby. Historyczne wydarzenie: pierwszy mecz Budo 2011 Aleksandrów Łódzki

Z powodu obfitych opadów śniegu jeszcze dwa dni przed meczem murawa stadionu w Aleksandrowie przykryta była 10-centymetrową śnieżną pokrywą. Kilkadziesiąt godzin później na Facebooku działacze Budo 2011 Aleksandrów Łódzki napisali: Nadeszła oczekiwana odwilż i przygotowania do meczu trwają ! Szykujemy się pod względem sportowym i organizacyjnym na ekstraligowy debiut w Aleksandrowie Łódzkim.

MOSiR im. Włodzimierza Smolarka stanął na wysokości zadania. Śnieg uprzątnięto, na boisku pojawiły się linie rugby oraz stanęły bramki rugby. Można będzie grać.

Przed meczem dyrektor sportowy Budo 2011 Mirosław Żórawski w rozmowie z redaktorem Michałem Kińskim mówił o przeprowadzce drużyny z Łodzi do Aleksandrowa: – Pomysł zrodził się kilka lat temu. Mieliśmy w Łodzi problemy z obiektami, oglądaliśmy stadion w Aleksandrowie. Rozmowy trwały kilka miesięcy. Ja włączyłem się do rozmów w ostatniej fazie i cieszę się, że zakończyło się podpisaniem umowy. Już działamy na terenie Aleksandrowa Łódzkiego. Trenujemy dwa, trzy razy, był trening pokazowy i pierwszy mecz. Czekamy na zmianę pogody i wejście na trawiaste boiska. Jak 12 lat temu wyodrębniła się spółka z Klubu Sportowego Budowlani to cel był jeden - coroczna walka o medal. Nie będę ukrywał, że przez te 12 lat zdobyliśmy 9 medali. Ten sam cel stawiamy przed Budo 2011 Aleksandrów Łódzki.

Wstęp na premierowy mecz jest wolny. Rugbiści zachęcają do wsparcia zespołu i zakupu „cegiełki”. W pakiecie praktyczny magnes na lodówkę z otwieraczem do butelek, oczywiście z naszym nowym logo.