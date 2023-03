Rugby. Hit w Aleksandrowie Łódzkim. Budo 2011 Aleksandrów Łódzki podejmą Budowlanych Lublin

Hit w Aleksandrowie Łódzkim

Mimo tego, że przez pewien czas Łódź miała w Ekstralidze dwie drużyny, to w nadchodzącej rundzie w tym mieście kibice nie będą mieli okazji do śledzenia najwyższej klasy rozgrywkowej. Wszystko dlatego, że tamtejszy klub przeniósł się do Aleksandrowa Łódzkiego i będzie teraz występował pod nazwą Budo 2011. Właśnie w Aleksandrowie Łódzkim zostanie rozegrane najciekawsze spotkanie 10. kolejki. Gospodarze, zajmujący drugą lokatę w tabeli, podejmą Budowlanych Lublin, którzy po wygraniu zaległego spotkania w Poznaniu są na trzecim miejscu, ze stratą zaledwie „oczka” do wiceliderów.