Rugby kobiet. Venol Atomówki Łódź odliczają godziny do pierwszego meczu rundy wiosennej

- W ostatnim czasie wiele zmieniło się w naszym klubie, jednak to nie zniechęciło nas do trenowania. Wszystkie ciężko przepracowałyśmy całą zimę, więc myślę, że jesteśmy gotowe na ten sezon. Naszym celem jest awans do I ligi, dlatego zachęcamy wszystkich do kibicowania! Pierwszy mecz gramy już o 9:00 - informuje Angelika Kołodziejczyk, zawodniczka sekcji seniorskiej.