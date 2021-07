Rugby kobiet. Venol Atomówki Łódź rozpoczęły przygotowania do sezonu. Będą nowe stroje

Treningi odbywają się dwa trzy razy w tygodniu, w Poniedziałki i Piątki na KS Społem g17.00 i Środy przy Małachowskiego o 16.30. Niestety jeszcze nie ma kalendarza rozgrywek zarówno seniorek jak i U16. Jednak łodzianki szykują się, aby co najmniej powtórzyć dobre wyniki z poprzedniego sezonu.

Sekcja U16 zdobyła brązowy medal Mistrzostw Polki, a sekcja seniorska w ostatnim turnieju zajęła III miejsce, co w klasyfikacji generalnej Mistrzostw Polski dało jej VII miejsce i możliwość grania w I lidze. Seniorki to najmłodsza wiekowo drużyna biorąca udział w rozgrywkach, dodatkowo złożona z samych wychowanek klubu.

Venolki mają też już plan obozów jakie odbędą i tak:

Młodsze zawodniczki wezmą udział w Konsultacji Kadr Wojewódzkich dla roczników 2005-2008, która odbędzie się w Białce Tatrzańskiej w dniach 12-18 sierpnia - będzie to aż 13 zawodniczek, z czego 7 to sekcja U16 a 6 to przyszłe seniorki.