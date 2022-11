Rugby. KS Budowlani Commercecon w ekstralidze

W sobotnim turnieju na Śląsku łodzianki zajęły drugie miejsce w I lidze (szóste w ogólnej klasyfikacji), ale ponieważ przegrały tylko z Legią II, awansowały do elity, gdyż regulamin zabrania gry dwóch drużyn jednego klubu w tej samej grupie.

Turniej zaczął się od tradycyjnej porażki z Legią II 10:24. W kolejnym meczu z AZS AWF łódzki zespół przegrywał do przerwy 0:10, ale później się obudził i wygrał 14:10. Wygrana z Posnanią to już sensacja, bo rywal to do tej pory druga lub trzecia drużyna w Polsce. Zaczęło się planowo od punktów rywalek, ale potem nie było wątpliwości, kto jest lepszy – wynik 25:14 dał prawo gry w finale grupy w meczu, który był faktycznie spotkaniem towarzyskim. Legia znów wygrała 31:21. W zespole Budowlanych wystąpiły w tym turnieju: Weronika Kamińska, Karolina Stokowska, Martyna Łaszcz, Dorota Krawczyk, Laura Spławska, Daria Jarocka, Aleksandra Trębska, Maja Kopka, Zofia Fornalczyk, Patrycja Kowalska, Karolina Krawczyk i Roksana Arnaut.

W meczach z najsilniejszymi zespołami w kraju może być ciężko, ale czas pracuje dla nas! Na wspólne zgrupowanie kadr juniorskich do lat 16 i 18, jakie odbędzie się w tym tygodniu w Gdańsku trener Jurij Buhało powołał Dorotę i Karolinę Krawczyk, Zofię Fornalczyk i Patrycję Kowalską (Budowlani) oraz Izę Gumińską, Ninę Klamkę, Zuzannę Orlik, Nikolę Tarkowską i Weronikę Rożniatowską (Venol).

Atomówki, grające w II lidze wygrały jeden mecz, co dało im drugie miejsce w grupie i dziesiąte w klasyfikacji mistrzostw Polski. Zespół nie dał rady Arce Gdynia 7:19 i 5:32, przegrał z Alfą Bydgoszcz 12:24, ale był lepszy w rewanżu 36:19. Grały Wiktoria Pietrzak, Julia Tkaczyk, Klaudia Witońska, Wiktoria Majewska, Klaudia Czubak, Angelika Kołodziejczyk, Kinga Dubielak, Natalia Czapnik, Emilia Gurzawska, Wiktoria Brych, Zuzanna Orlik i Natalia Milczarek.

W turnieju nie uczestniczyły członkinie kadry narodowej, która trenuje w Hiszpanii. Mecze były dzięki temu bardziej wyrównane i nawet Biało-Zielone, grające drugim składem, w żadnym meczu nie zdobyły więcej niż 36 punktów (ich rekord z poprzednich turniejów to 67). I tak okazały się najlepsze, pokonując w finale Legię 20:7. Trzecie miejsce zajęły gospodynie – Diablice Ruda Śląska. Po czterech turniejach na czele stawki Biało-Zielone Gdańsk, Legia i (jeszcze) Posnania. Awans Budowlanych do ekstraligi jeszcze nie wpłynął na ich dorobek punktowy, ale należy pamiętać, że łodzianki mają zagwarantowane minimum czwartą pozycję w kolejnym turnieju. Budowlane zajmują siódme miejsce, Venol – dziesiąte - kończy red. Wojciech Filipiak.