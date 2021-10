Rugby. Master Pharm pokonani w Gdańsku. KS Budowlani Commercecon lepsi od Legii

Podopieczni trenera Przemysława Szyburskiego ulegli Lechii w Gdańsku 7:34. Osłabiony brakiem Krystiana Pogorzelskiego i Kamila Brzozowskiego łódzki zespół miał tylko trzech rezerwowych graczy i nie podjął walki z rywalem. Przy stanie 8:0 łodzianie w 32. minucie zarobili żółtą kartkę i musieli zagrać 10 minut w osłabieniu. Wykorzystali to gospodarze (przyłożenie i podwyższenie) i na przerwę łodzianie schodzili przegrywając 0:15.

Po zmianie stron przyłożenie zaliczy Krzysztof Smoliński, podwyższył Rafał Janeczko i było 22:0. W 58 minucie czwarte przyłożenie premiowane bonusem zapewnił Lechii reprezentant RPA Jason Makhari. Lechia zaniosła piłkę na pole punktowe łodzian jeszcze raz i dopiero przy stanie 0:34 nasi zawodnicy pokazali, że potrafią grać w rugby. Przyłożył piłkę Adrian Seerane, podwyższył Hubert Lewandowski. Łodzianie do końca mieli inicjatywę, ale gospodarze bardzo dobrze radzili sobie w obronie.

To druga porażka łodzian w tym sezonie, trzy tygodnie temu przegrali w Warszawie ze Skrą.

Lechia Gdańsk – Master Pharm Rugby Łódź 34:7 (15:0)

Punkty dla Lechii: Robert Wójtowicz 10, Rafał Janeczko 9, Milan Kossakowski 5, Krzysztof Smoliński 5, Jason Makhari 5. Punkty dla Master Pharm: Adrian Seerane 5, Hubert Lewandowski 2.

Master Pharm: Tevita Soafa, Vitalii Kramarenko, Toma Mchedlidze, Piotr Karpiński, Oleksandr Schevchenko, Davit Nibladze, Michał Mirosz, Cezary Plesiński, Marek Miśkiewicz, Paweł Urbaniak, Adrian Seerane, Przemysław Dobijański, Przemysław Serafin, Hubert Lewandowski, Damian Wlaźlak. Rezerwowi: Robert Kacprowicz, Szymon Witkowski, Łukasz Rydzyński. Trener: Przemysław Szyburski.

Inne mecze:

Skra Warszawa – Posnania Poznań

Pogoń Siedlce – Orkan Sochaczew 20:45 (6:14)

Juvenia Kraków – Ogniwo Sopot

Budowlani Lublin – Arka Gdynia

1. Ogniwo Sopot525219-75

2.Lechia Gdańsk625169-106

3.Skra Warszawa517146-110

4.Budowlani Lublin517138-86

5.Orkan Sochaczew515136-115

6.Master Pharm Łódź41086-100

7.Juvenia Kraków5984-141

8.Arka Gdynia58131-125

9.Pogoń Siedlce 6286-235

10.Posnania Poznań4071-173

Następna kolejka:

23/24.10: Master Pharm Rugby SA Łódź – Juvenia Kraków, Posnania Poznań – Arka Gdynia, Ogniwo Sopot – Budowlani Lublin, Orkan Sochaczew – Lechia Gdańsk, Skra Warszawa – Pogoń Siedlce.