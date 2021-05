Rugby. Orkan w Łodzi sprawdzi formę jednego finalisty, a za tydzień - drugiego finalisty

Łodzianie chcą postawić kropkę nad i w kwestii swego awansu do meczu finałowego mistrzostw Polski, Orkan zaś marzy o brązowym medalu, więc chce poszukać punktów w Łodzi. Po meczu z Orkanem będzie można porównać siłę... finalistów. Oto bowiem w następnej serii zespół z Sochaczewa zagra z Ogniwem.

– Nadal obowiązują rygory sanitarne i trybuna MOSiR Łodzianka może zostać wypełniona kibicami do 25 procent pojemności – mówi dyrektor Budowlanych SA Mirosław Żórawski. – Tak jak poprzednio dla tego obiektu będzie to 103 kibiców, którzy usiądą w odpowiednich odstępach. Zapraszamy wszystkich do oglądania transmisji z meczu na YouTube.