Rugby. Venol Atomówki Łódź szykują się do nowego sezonu

- Już teraz możemy się pochwalić że dalej będziemy grały pod szyldem Venol Atomówki Łódź, ponieważ firma Venol Motor Oil Poland przedłużyła z nami umowę na kolejny sezon – mówi Nela Wójcik nowy prezes klubu. – Dzięki temu mamy stabilizację finansową drużyny i będziemy mogły spokojnie rozegrać sezon. Dołączają także do nas nowi partnerzy, między innymi firma EKO-BIO, zajmująca się produkcją i montażem przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków.

- Mamy coraz więcej partnerów, ale zapraszamy też kolejnych do naszej drużyny, bo sport to pozytywne emocje – mówi Wiktoria Pietrzak, kapitan drużyny. – Mamy też w planach organizację turnieju w Łodzi przy Małachowskiego 29października 2022, ale to wszystko zależy od władz miasta, czy pozwolą nam zorganizować zawody w tym terminie i miejscu.

- Plany ta ten sezon to cały czas budowanie drużyny na podstawie naszych wychowanek – mówi trener Ernest Hejna. - W tym roku kolejne młode zawodniczki dochodzą do składu seniorskiego i będą się ogrywać. Wyniki na razie nie są najważniejsze, chodzi o to by się cały czas rozwijać.

Planowany kalendarz Mistrzostw Polski Kobiet w Rugby7:

24.09 Gdańsk, 8.10 Warszawa, 29.10 Łódź (organizacja Venol Atomówki Łódź), 5.11 Ruda Śląska