Rugby. Z KS Budowlani i Venol Atomówki do reprezentacji Polski

W piątek 16 lipca rywalizację rozpoczną juniorki, które grają na drugim poziomie rozgrywek - Rugby Europe Sevens U18 Trophy. W Reprezentacji Polski do lat 18 Kobiet będzie można zobaczyć dwie zawodniczki KS Budowlani Commercecon Łódź. Powołanie na turniej otrzymały Karolina Stokowska i Oliwia Rawecka, podobnie jak Nela Wójcik z Venol Atomówek Łódź. Niestety w związku z sytuacją pandemiczną z przyjazdu zrezygnowało kilka drużyn z krajów gdzie w ciągu ostatniego roku przez większość czasu nie można było grać i trenować. Ostatecznie do walki w systemie każdy z każdym stanie 7 kobiecych "siódemek". Pierwszego dnia, w piątek, o 10:52 Reprezentacja Polski zagra z Turcją, następnie o 13:29 zmierzy się z Litwą, a na koniec podejmie o 17:59 Szwecję. W sobotę polskie zawodniczki również zagrają trzy mecze. Pierwszy o 12:22 przeciwko Węgierkom, drugi o 15:22 z Niemkami, a trzeci o 17:56 z Litwinkami. Polki są jednymi z faworytek do wygrania turnieju i awansu do wyższej grupy rozgrywkowej.