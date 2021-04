Rusza punkt szczepień w hali MOSiR w Łodzi. To już drugi powszechny punkt szczepień w mieście

Za to w środę po godz. 8 rano do Łodzi przyjechało 5 tys. dawek szczepionki Moderna , którą dostają pacjenci w punkcie szczepień powszechnych w Sport Arenie. To oznacza, że zapasy szczepionek na ten tydzień są zabezpieczone.

W środę (5 maja) rozpocznie robienie zastrzyków punkt szczepień powszchnych w Hali Sportowej MOSiR przy ul. Skorupki 21. Przyznano mu 2,2 tys. szczepionek na dni od 5 do 9 maja. To jednak dwa razy mniej niż wynosi przepustowość tego punktu, który miał szczepić aż tysiąc osób dziennie.

Szczepienia w punkcie szczepień powszechnych w Sport Arenie w Łodzi rozpoczęły się we wtorek. To ogromny punkt, każdego dnia miało być tam szczepionych aż 1 tys. osób. W ubiegłym tygodniu Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych przydzieliła Sport Arenie 7 tys. dawek szczepionki Moderna, co miało zapewnić jej działanie na cały tydzień. Jednak w poniedziałek dojechało tylko 2 tys. dawek, co zapewniło zapas jedynie na dwa pierwsze dni szczepień. Teraz dawek starczy do poniedziałku włącznie.

W całym województwie łódzkim ma działać 50 punktów szczepień powszechnych. Z powodu zmniejszenia dostaw szczepionek do Polski ich otwarcie się opóźnia, a część otwieranych punktów działa w mniejszym zakresie. W tym tygodniu mniej szczepionek niż planowano dostała też Arena Lodowa w Tomaszowie Mazowieckim.