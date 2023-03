Rusza remont dworca kolejowego w Skierniewicach. Zobaczcie jaki będzie piękny. Mamy wizualizacje

Będzie remont dworca w Skierniewicach. Wnętrza odzyskają dawny blask

Remont dworca w Skierniewicach. Nowy układ pomieszczeń

Bardziej funkcjonalny stanie układ pomieszczeń wewnątrz dworca. Przede wszystkim pojawi się wejście dla pasażerów we wschodniej części budynku, od strony wiaduktu. Pojawią się tam dodatkowe poczekalnie i korytarz prowadzący do holu kasowego. Obecnie znajdujący się we wschodnim skrzydle posterunek Straży Ochrony Kolei, zostanie przeniesiony do skrzydła zachodniego. W pomieszczeniach na piętrze zlokalizowana zostanie przychodnia Kolejowej Medycyny Pracy.