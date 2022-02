Ruszył remont mostu wiszącego w Sieradzu ZDJĘCIA Dariusz Piekarczyk

Ruszył remont 43-letniego mostu wiszącego, zwanego także "białym mostem" nad rzeka Wartą w Sieradzu. Most, będący jednym z symboli miasta, został oddany do użytku 2 maja 1979 roku. Był wtedy jednym z pierwszych takich obiektów w Polsce. Prace remontowe powinny zakończyć się przed wakacjami. Ich koszt to około 2,6 mln zł.