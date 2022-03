Ruszyła kolejna edycja loterii podatkowej Łodzi. Koszt jej organizacji jest o 100 tys. wyższy... niż pula nagród

Ruszyła trzecia edycja loterii podatkowej Łodzi. Łączna pula nagród się 150 tys. zł, ale Urząd Miasta Łodzi za organizację loterii wyłonionej w przetargu firmie zapłacił ponad 250 tys. zł. Zgłoszenia przyjmowane są do 9 maja.

Zamysł loterii jest prosty: nagrody mają zachęcić łodzian do składania rocznych rozliczeń PIT w Łodzi w przypadku gdy pracują i rozliczają się poza miastem, a osoby pracujące w Łodzi, ale w niej nie mieszkający i w związku z tym płacących podatki w swoich miastach, przekonać do składania PIT w Łodzi. Loteria już wystartowała, zgłoszenia podatników, którzy PIT za 2021 r. złożą w Łodzi przyjmowane będą do 9 maja.

Pula nagród to ponad 150 tys. zł. Raz w miesiącu losowana będzie wygrana 10 tys. zł, a co tydzień 1 tys. zł., dla nowych podatników Miasto przygotowano także nagrody specjalne dla nowych podatników: 20 tys. zł i nagrody rzeczowe. Nagroda główna, tak jak w poprzednich edycjach, to równe 100 tys. zł. Niemniej jednak koszt organizacji loterii to ponad 250 tys. zł. Przetarg wygrała firma Grzegrzółka & Ko Sp. z o.o. z Gdyni. Zapytaliśmy UMŁ na co składają się koszty loterii. Odpowiedź: "w ramach przygotowania Loterii wykonawca jest zobowiązany do zakupu i zabezpieczenia nagród".

Organizacja loterii - sensie podatkowym - jest jednak dla budżetu Łodzi korzystna. W zeszłoroczne edycji w losowaniu głównej nagrody wzięło udział blisko 24 tys. kuponów, z których ponad 2,1 tys. należało do zupełnie nowych podatników. Cały bilans dwóch dotychczasowych edycji to 4 tys. nowych podatników, którzy "przynieśli" - według informacji udzielonej nam przez UMŁ - 10 mln zł nowych wpływów do budżetu Łodzi.