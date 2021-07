Ruszyła sprzedaż karnetów na Widzew: #PółPolski to my! - informuje Widzew

Jako pierwsza - od 11 lipca do 17 lipca - dostępna jest możliwość przedłużenia karnetów na te same miejsca. 19 lipca udostępnione zostanie przedłużanie karnetów ze zmianą miejsc dla kibiców z klubu "1910" oraz sektorów A5 i A8. Od 20 do 21 lipca przedłużać karnety ze zmianą miejsc będą mogli pozostali kibice. 23 lipca rozpocznie się sprzedaż otwarta karnetów (zostanie uruchomiona tylko wtedy, gdy na tym etapie pozostaną jeszcze wolne abonamenty), która potrwa do 27 lipca. Co ważne, utrzymana zostaje możliwość zmiany posiadacza karnetu w momencie jego przedłużania.

Ceny karnetów na mecze domowe Widzewa Łódź na sezon 2021/2022 wzrosły o około 11% dla kibiców indywidualnych przedłużających swoje abonamenty, przy czym skalę podwyżek udało się mocno ograniczyć dzięki poczynionym przez Klub działaniom oszczędnościowym. Warto zwrócić uwagę, że nawet po podwyżkach jednostkowa cena wejścia na mecz dla posiadaczy karnetów jest - w zależności od trybuny - nawet około 40% niższa od ceny pojedynczego biletu w nowym sezonie.

Dla chętnych kibiców Widzewa przygotowane zostały dwie dodatkowe możliwości wsparcia Klubu. Pierwszą z nich są cegiełki, z których dochód zostanie przeznaczony na dalszy rozwój Akademii Widzewa. Druga to karnety fundowane, z których następnie będą mogły korzystać dzieci i młodzież ze szkół, placówek opiekuńczo-wychowawczych, klubów sportowych, fanklubów oraz osiedli.