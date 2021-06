Ryanair wznawia loty z Łodzi. W środę 2 czerwca poleciał pierwszy samolot do Dublina, w piątek 4 czerwca pierwszy lot do Londynu

W piątek 4 czerwca na lotnisku w Łodzi wylądują dwa samoloty z Wielkiej Brytanii: z Londynu Stansted i Nottingham/East Midlands. Teraz, żeby uzyskać zwolnienie z 10-dniowej kwarantanny po przylocie do Polski, pasażerowie muszą już w Polsce wykonać test na obecność koronawirusa. Większy problem mają natomiast lecący z Łodzi do Anglii. Muszą wykonać jeden test w Polsce i zamówić dwa kolejne przez internet w laboratorium autoryzowanym przez rząd Wielkiej Brytanii. Trzeba je wykonać w drugim i ósmym dniu po przylocie.

Na łódzkim lotnisku działa komercyjny punkt testowania w kierunku covid-19 prowadzony przez Laboratorium Diagnostyka. Wraz z przywróceniem połączeń godziny pracy punktu zostały dostosowane do rozkładu lotów. W przypadku dużej liczby pasażerów chętnych do skorzystania z testów, zostanie utworzony na lotnisku drugi punkt.

W czerwcu loty do Dublina i do Nottingham/East Midlands będą dwa razy w tygodniu, a do Londynu Stansted trzy razy. Bilety są w cenie od 59 zł.

Niebawem zostaną uruchomione, kilkakrotnie już przekładane, kolejne połączenia z łódzkiego lotniska: 20 lub 28 czerwca - data inauguracji nie została jeszcze ostatecznie potwierdzona - rozpoczną się loty do Kijowa, 3 lipca do Włoch – do Forli koło Bolonii i do Trapani na Sycylii, a od 6 lipca można będzie polecieć do bułgarskiej Warny. Będzie to lot regularny, a nie czarter. Natomiast 16 czerwca odleci pierwszy samolot czarterowy do Turcji.