Rycerze Wiosny kontra słaba wiosną Puszcza Niepołomice

Gospodarze tego meczu prowadzeni przez trenera Tomasza Tułacza, pracującego z zespołem od połowy sierpnia 2015 roku, co jest rekordem Polski, jeśli chodzi o szkoleniowców piłkarskich szczebla ogólnopolskiego, byli rewelacją rundy jesiennej. Wiosnę zaczęli jednak koszmarnie - proszę sobie wyobrazić, że w trzech meczach zdobyli zaledwie punkt (remis w Chojnicach 1:1). Przegrali natomiast z Ruchem Chorzów (0:1) i Stalą Rzeszów (0:1). Dla porównania Rycerze Wiosny z Alei Unii 2 dwa mecze wygrali i jeden zremisowali. Spektakularny był zwłaszcza sukces w minioną sobotę, kiedy to „zdmuchnęli” z boiska Chrobrego Głogów wygrywając aż 5:2 (3:0). Łodzianie są oczywiście zdecydowanym faworytem piątkowego meczu w Niepołomicach (20.30). Przypomnijmy, że ŁKS z 44 punktami na koncie otwiera pierwszoligową tabelę. Drugi Ruch Chorzów zdobył dotychczas 41 punktów. Na miejscu trzecim jest właśnie Puszcza (35), a na czwartym Arka Gdynia (34). Przypominamy, że bezpośredni awans do PKO Ekstraklasy uzyskają dwie najlepsze drużyny. Te z miejsc 3-6 walczyć będą w barażach o jedno premiowane elitą. Przejdźmy do składu Puszczy.