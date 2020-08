Rycerze Wiosny rozpoczynają bój o PKO Ekstraklasę

Pierwszy mecz ligowy, to zawsze wielka niewiadoma. Ważne jednak, żeby dobrze rozpocząć sezon, bo wówczas drużyna dostaje „skrzydeł”. Początek spotkania, transmitowanego przez Polsat Sport, zaplanowano na 17.40. - Chcemy dobrze wystartować - mówił na konferencji prasowej szkoleniowiec ełkaesiaków Wojciech Stawowy. - Uważam, że zespół jest dobrze przygotowany do pierwszoligowej rywalizacji, co było zresztą widać w pucharowym meczu ze Śląskiem Wrocław. Na szczęście wszyscy piłkarze są zdrowi, a w drużynie panuje dobra atmosfera. To ważne. Wierzę w ten zespół oraz w to, że wykona nakreślony na mecz w Opolu plan.

Jeśli chodzi o skład, to szkoleniowiec Rycerzy Wiosny nie krył, że już od kilku dni wiedział w jakim zestawieniu rozpocznie dzisiejsze spotkanie. Jak twierdzi, za podstawę do ustalenia wyjściowej „jedenastki” posłużyła mu postawa piłkarzy podczas treningów. W powinien stanąć doświadczony Arkadiusz Malarz. Tu nie ma co ryzykować. W polu szkoleniowiec postawi zapewne na Adriana Klimczaka,Macieja Wolskiego, Jana Sobocińskiego, Macieja Dąbrowskiego, Adama Ratajczyka, Srnića, Domingueza, Jakuba Tosika oraz wysuniętych Pirulo i Samu Corrala. Wydaje się, że szansę debiutu powinien dostać Nigeryjczyk z polskim paszportem Kelechukwu Ebenezer Ibe-Tori, który błysnął w konfrontacji ze Śląskiem i znakomice prezentuje się w czwartoligowych rezerwach.

Naszym zdaniem to ełkaesiacy są faworytem spotkania. Mają po prostu lepszy skład i bardziej dojrzałych piłkarzy. Łodzianie lepiej weszli zresztą w sezon, bo wyrzucili przecież za burtę Pucharu Polski występujący w PKO Ekstraklasie Śląsk Wrocław. Odra mierzyła się w 1/32 z Lechem Poznań i przegrała 1:3. W przerwie letniej doszło w drużynie trenera Dietmara Brehmera do kilku zmian kadrowych. Dla fanów Odry najważniejsze jest jednak, że w zespole pozostał 35-letni Arkadiusz Piech, który we wiosennych meczach tego roku strzelił sześć goli. Za to z Ruchu Zdzieszowice przyszedł Dawid Czapliński, natomiast z bytomskiej Polonii Jakub Czajkowski. Jakub Szrek to z kolei były piłkarz Błękitnych Stargard. Konrada Nowaka opolanie pozyskali z Puszczy Niepołomice. Piłkarz ma na koncie 47 meczów w ekstraklasie. Wszystkie rozegrał w barwach Górnika Zabrze. ą

I LIGA

1. KOLEJKA. PIĄTEK (28 SIERPNIA): GKS Jastrzębie - Arka Gdynia (godz. 17), Odra Opole - ŁKS Łódź (17.40). SOBOTA (29 SIERPNIA): Radomiak Radom - Widzew ŁódŻ (12.40), Puszcza Niepołomice - Resovia (19), Miedź Legnica - Sandecja Nowy Sącz (16), Bruk-Bet Termalika Nieciecza - Zagłębie Sosnowiec (20), GKSTychy - Stomil Olsztyn (19). NIEDZIELA (30 SIERPNIA): Chrobry Głogów - Korona Kielce (12.40).