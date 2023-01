Rycerze Wiosny zremisowali z reprezentacją Tadżykistanu

Rozegrane w Side spotkanie zakończyło się wynikiem 1:1 (0:1). Gola dla zespołu trenera Kazimierza Moskala strzelił Piotr Janczukowicz na początku drugiej połowy. Młodzież z Tadżykistanu wyszła na prowadzenie w 26 minucie. Łodzianie spokojnie mogli wygrać to spotkanie, bo zwłaszcza w drugiej połowie byli zespołem dominującym. W 55 minucie groźnie uderzał Grzegorz Glapka, ale skutecznie interweniował bramkarz rywali. Z kolei w 79 minucie piłkę zmierzającą do bramki, po uderzeniu Piotra Janszukowicza z około 13 metrów, zablokował obrońca Tadżykistanu.

Z kolei w piątek (3 lutego) Rycerze Wiosny mają grać z rumuńskim drugoligowcem FK Csikszereda Miercurea Ciuc . To drużyna, która w 16 meczach zdobyła 25 punktów i zajmuje w tabeli siódme miejsce. Do miejsca dającego awans do elity zespół traci zaledwie punkt. Prowadzi CSA Steaua Bukareszt (33), przed CSMS Jassy (31) oraz Otelulem (31). Będzie to ostatni mecz kontrolny łodzian podczas zgrupowania w Turcji.

12 lutego, na stadionie przy alei Unii 2, ełkaesiacy zmierzą się w pierwszym wiosennym meczu o ligowe punkty z GKS Tychy. Przed tym meczem zamieścimy w „Dzienniku Łódzkim” duże zdjęcie ŁKS. Ponadto poinformujemy o zmianach kadrowych, które miały miejsce w zespole trenera Kazimierza Moskala podczas przerwy zimowej. Fani pierwszoligowca mogą także liczyć na aktualną kadrę Rycerzy Wiosny. Będą także informacje o sytuacji w pozostałych drużynach pierwszoligowych.

Od środy rusza w kasach stacjonarnych sprzedaż karnetów na wiosenne mecze łodzian na stadionie przy alei Unii 2. Jesienią na nabycie stałej wejściówki zdecydowało się ponad 4400 kibiców. Karnet normalny kosztuje 120 zł, ulgowy 80 zł, a karnet dla dzieci 25 zł. Kasy czynne są od środy do piątku w godzinach 15-19.

ŁKS Łódź - Tadżykistan (reprezentacja U 21) 1:1 (0:1). Gol dla ŁKS: Piotr Janczukowicz (47)

ŁKS. Pierwsza połowa: Dawid Arndt - Marcel Wszołek, Maciej Dąbrowski, Adam Marciniak, Milan Spremo - Władysław Ochronczuk, Mateusz Kowalczyk, Michał Mokrzycki, Dawid Kort - Bartosz Szeliga, Nelson Balongo. Druga połowa: Michał Kołba - Kamil Dankowski, Nacho Monsalve, Oskar Koprowski, Grzegorz Glapka, Jan Łabędzki, Damian Nowacki, Bartosz Biel, Michał Trąbka, Piotr Janczukowicz, Stipe Jurić. Trener: Kazimierz Moskal. ą