Rząd wprowadzi zakaz sprzedaży węgla gospodarstwom domowym. Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowuje zakaz sprzedaży niektórych rodzajów węgla gospodarstwom domowym. To efekt realizacji jednego z kamieni milowych Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Kiedy zaczną nowe przepisy wejdą życie.

Zobacz kiedy będzie zakaz sprzedaży węgla gospodarstwom domowym Na stronie Rządowego Centrum Legislacji (RCL) opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wymagań jakościowych dotyczących paliw stałych. Projektowane rozporządzenie będzie też stopniowo zaostrzać wymagania jakościowe dla paliw stałych oferowanych na polskim rynku. Nowe przepisy mają na celu m.in. zapobieganie zjawisku greenwashingu, czyli praktyce marketingowej polegającej na przedstawianiu produktów lub działań jako bardziej przyjaznych dla środowiska niż są w rzeczywistości. Zaczną one obowiązywać etapami. Po okresie przejściowym pełny zakaz sprzedaży wybranych rodzajów węgla dla gospodarstw domowych wejdzie w życie od 1 lipca 2029 roku.

Resort klimatu i środowiska w uzasadnieniu projektu poinformował, że rozpoczęto prace nad zmianą ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, "przewidującą zakaz wprowadzania do obrotu z przeznaczeniem do użycia w sektorze bytowo-komunalnym od dnia 1 lipca 2029 r. sortymentów węgiel kostka, węgiel orzech, węgiel groszek i węgiel miał".

„Będą natomiast wprowadzane do obrotu paliwa sortymentu orzech i groszek przeznaczone dla klasowych urządzeń grzewczych, których parametry jakościowe są zgodne z wymaganiami normy PN-EN 303-5 (tj.: zawartość popiołu na poziome do 7 proc., zawartość opałowa od 26 MJ/kg; zawartość wilgoci całkowitej do 11 proc.) - dodano w uzasadnieniu projektu.

Będzie stopniowa zmiana parametrów sprzedawanego węgla

Projekt przewiduje zmiany dotyczące nazw poszczególnych sortymentów paliw; sformułowanie "kęsy, kostka, kostka I, kostka II" zostanie zastąpione sformułowaniem "węgiel kostka", które będzie stosowane do końca czerwca 2029 roku. Stosowana będzie również nazwa "węgiel orzech" zamiast "orzech, orzech I, orzech II". Zamiast nazw "groszek, groszek I, groszek II, ekogroszek, groszek plus" używany będzie "węgiel groszek". Nie będzie można też używać nazwy "ekomiał, miał plus" tylko - "węgiel miał", a zamiast "antracytu" będzie – "węgiel".

Producenci i klienci muszą się przygotować na zakaz sprzedaży węgla

Nowe przepisy przewidują również stopniową zmianę parametrów sprzedawanego węgla, która - zdaniem MKiŚ - ma zapewnić producentom i użytkownikom takiego paliwa czas na dostosowanie się do nowych przepisów. Zgodnie z projektem stopniowo ma zmniejszać się maksymalna zawartość siarki oraz wilgoci w przypadku węgla - kostki, orzecha, groszka i miału.

Dodatkowo ministerstwo w rozporządzeniu zaproponowało 30 czerwca 2029 r. jako datę końcową stosowania wymagań jakościowych dla węgla kamiennego, brykietów lub peletów.

Dlaczego będzie zakaz sprzedaży węgla?

Zakaz sprzedaży niektórych rodzajów węgla jest częścią większej strategii Polski mającej na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń. Polska, będąc jednym z krajów UE z największym udziałem węgla w energetyce, stoi przed wyzwaniem dostosowania swojej polityki energetycznej do unijnych celów klimatycznych. W 2020 r. Polska zobowiązała się do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r., co wymaga znaczących zmian w sektorze energetycznym. Zobacz jak zmienią się parametry sprzedawanego węgla

