Rząd znosi całkowity lockdown w Polsce ale obostrzenia w województwie łódzkim zostają! Konferencja ministra zdrowia 21 kwietnia 2021

W pozostałych województwach od poniedziałku będą czynne salony fryzjerskie, a także uczniowie z klas I-III będą mogli wrócić do szkół hybrydowo.

Dlatego pięć województw, w tym łódzkie, będzie mieć zachowane wszystkie obostrzenia! Województwa w których zostają obostrzenia to: śląskie, dolnośląskie, wielkopolskie, łódzkie i opolskie.

- Jeśli patrzymy na trendy to wydaje się że apogea zachorowań, hospitalizacji i zgonów mamy za sobą - mówił Niedzielski.

Plan luzowania dalszych obostrzeń, w tym wytyczne dotyczące komunii i wesel mają być przedstawione w przysżłym tygodniu.

Obostrzenia obowiązujące do 25 kwietnia 2021

Obecne obostrzenia obowiązują do niedzieli, 25 kwietnia włącznie. Są bardzo surowe. Większość dzieci przebywa w domach na nauce zdalnej. Od poniedziałku, 19 kwietnia, czynne mogą być jedynie żłobki i przedszkola. Dodatkowo praktyki mogą mieć uczniowie trzecich klas szkół branżowych i techników.

Dozwolony jest sport na świeżym powietrzu przy limitach uczestników.

Zamknięte są salony piękności i fryzjerskie, kluby fitness i siłownie. Mocno ograniczony jest handel, w galeriach handlowych zamknięta jest większość sklepów i punktów usługowych poza zaspokajającymi podstawowe potrzeby.

Nadal zamknięte są teatry, kina, muzea i galerie sztuki.

Niestety hotele mają być zamknięte także w majówkę. Dla turystów są one zamknięte co najmniej do 3 maja włącznie.