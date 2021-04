Rząd znosi obostrzenia w Łodzi i województwie. Powrót dzieci do szkół, otwierają się restauracje. Konferencja premiera i ministra zdrowia OPRAC.: Dariusz Matyjaszczyk

Konferencja premiera i ministra zdrowia w sprawie obostrzeń w 3. fali koronawirusa. Kiedy koniec nauki zdalnej i powrót dzieci do szkół? Co z handlem, fryzjerem i restauracjami? Kiedy rząd otwiera kina, teatry i muzea? Co z siłowniami? O odmrażaniu gospodarki i luzowaniu obostrzeń 28 kwietnia 2021r. mówili premier Morawiecki i minister zdrowia Niedzielski.