Rzeczyca koło Tomaszowa Maz. W wyniku wypadku trzy osoby trafiły do szpitali

Do niebezpiecznego wypadku doszło w piątek, 19 listopada, około godz. 22 w Rzeczycy w pobliżu remizy OSP. Doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych, jak pierwsi na pomoc ruszyli strażacy z Rzeczycy, pomagali im strażacy OSP z Czerniewic, którzy byli świadkami zdarzenia. Później na miejsce dojechały jednostki PSP z Tomaszowa i policja. W sumie trzy osoby wymagały pomocy medycznej i zostały zabrane do szpitali w Opocznie, Łodzi i Rawie Mazowieckiej.

Policja wyjaśnia okoliczności wypadku.

