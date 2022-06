Sala Obsługi Klienta NFZ. Tu uzyskasz kartę EKUZ, porady doradcy i informacje o profilaktyce

Sala Obsługi Klienta NFZ w Łodzi. Po co warto się tam wybrać?

Łódzki oddział NFZ zaprasza pacjentów do odwiedzania Sali Obsługi Klienta. Znajduje się ona przy ul. Targowej 35 w Łodzi, jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. Numerki do doradców wydawane są 45 minut przed końcem pracy, wizytę można też zarezerwować też przez stronę internetową:https://wizyty.nfz-lodz.pl

Można tu załatwić wiele spraw związanych z działaniem opieki zdrowotnej w Polsce i Unii Europejskiej.