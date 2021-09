Salony tatuażu w Łodzi. Coraz więcej łodzian chce się tatuować. Jakie wzory tatuaży wybierają najczęściej? Ceny tatuaży? Katarzyna Bil

Tatuatorzy potwierdzają, że w porównaniu do zeszłych lat ozdabiamy swoje ciała chętniej. Co więcej na tatuaż decyduje się nie tylko młodzież, ale coraz więcej starszych osób, które dopiero teraz mają odwagę, by spełniać swoje marzenia.