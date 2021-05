Samochód elektryczny Triggo z Kutna! Triggo nowe elektryczne auto z AMZ Kutno ma szansę podbić rynki Azji i Europy 27.05.2021

Elektryczny samochód Triggo z AMZ w Kutnie

Rozpoczęliśmy produkcję pilotażowej serii prototypów Triggo. To kolejny krok milowy w rozwoju projektu, dzięki któremu w ciągu kilku kwartałów będziemy dysponować flotą kilkudziesięciu pojazdów, które zostaną rozdystrybuowane potencjalnym partnerom biznesowym rozlokowanym w Polsce, Europie i Azji - mówi Rafał Budweil, prezes zarządu Triggo S.A.

Triggo to dwuosobowy pojazd lekkiej konstrukcji. Został w pełni zaprojektowany przez polskiego motocyklistę i przedsiębiorcę Rafała Budweila. Do stworzenia projektu czterokołowego pojazdu budową przypominającego skuter i samochód pomysłodawcę zainspirowała codzienna droga do pracy i frustracja spowodowana staniem w korkach. Triggo na parkingu zajmuje 20 proc. miejsca przeznaczonego dla samochodu. Tym niewielkim pojazdem łatwo ominąć stojące w korku auta.

