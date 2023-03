Samodzielna uczelnia powstanie w Piotrkowie Trybunalskim. Antoni Macierewicz: Akademia Piotrkowska jeszcze w tym roku

Piotr Samsik: We wtorek 7 marca Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży polskiego Sejmu rozpatrywała projekt ustawy o utworzeniu jeszcze w tym roku Akademii Piotrkowskiej. Projekt zgłoszony przez Pana w imieniu grupy posłów Prawa i Sprawiedliwosci i innych partii. Czy można już powiedzieć: Mamy w Piotrkowie Trybunalskim samodzielną uczelnię wyższą - Akademię Piotrkowską?

Marszałek Senior Antoni Macierewicz Zgadza się w Komisji odbyło się tak zwane pierwsze czytanie tej ustawy i zostało pozytywnie przegłosowane. Zaledwie jeden poseł sprzeciwił się powołaniu Akademii Piotrkowskiej. W środę odbędzie się drugie czytanie i po raz kolejny w imieniu posłów Prawa i Sprawiedliwości będę przedstawiał uzasadnienie konieczności powołania Akademii.

Wierzę, że ostateczne głosowanie, które odbędzie się w czwartek będzie pozytywne. Przecież posłowie prawicy, patrioci wiedzą jak to będzie istotne nie tylko dla Piotrkowa, ale zważywszy znaczenie historyczne naszego miasta dla Polski, dla naszej formacji demokratycznej (to tu przecież obradował Sejm w 1493 roku) i historii naszej praworządności (to także tu powstał w 1578 roku Trybunał Koronny), a wreszcie dla ponad 600 tysięcy obywateli z okolicznych powiatów. Dlatego powtarzam: Tak Akademia powstanie i przyczyni się do przywrócenia naszej młodzieży i całemu Piotrkowowi oraz regionowi piotrkowskiego kluczowej roli w Polsce.