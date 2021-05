Sanatorium Miłości. Halina z Pabianic została Królową Turnusu Sanatorium Miłości! Co mówi o sobie Halina z Sanatorium Miłości 3? 18.05.2021

Wcześniej na miesiąc zniknęłam, nie przychodziłam na rynek – opowiada Halina Jaksa. - Nagrywaliśmy „Sanatorium miłości”. Ludzie zastanawiali się co się ze mną stało. Niektórym powiedziałam, że jadę do sanatorium. Nie zdradzałam, że chodzi o to telewizyjne. Dopiero w niedziele się wydało, że biorę udział w „Sanatorium miłości”!

Nie miała więc wyjścia. Zgłosiła się. Wysłała wiadomość. Po jakimś czasie odezwali się z produkcji programu. Miała wypełnić ankiety, Jedna miała 12 pytań, druga 28. Potem zaprosili ją do telewizji, do Warszawy na rozmowę.

Jednak myśl o tym, by się zgłosić do „Sanatorium miłości” zakiełkowała w głowie Haliny. Powiedziała o pomyśle kolegom z pracy.

W końcu dostała informacje, ze zakwalifikowała się do trzeciej edycji „Sanatorium miłości”. Pojechała do Polanicy Zdrój. To tym razem tam, a nie w Ustroniu Górskim nagrywano kolejne odcinki, od 4 września do 4 października minionego roku. - Wiadomo, że panuje pandemia – mówi Halina Jaksa. - Mieliśmy zrobione testy. Nie mogliśmy wychodzić do miasta, tylko spacerować po sanatoryjnym ogrodzie. Spotykać się z osobami z poza programu.

Oglądały pierwszy odcinek „Sanatorium miłości” - opowiada babcia. - Jak poszły we wrześniu do szkoły to powiedziały, że babcia będzie w telewizji. Tak się cieszyły, że zdradziły tajemnice.[/

Wnuki są wielką radością Haliny. Dawid i Julka uczą się w trzeciej klasie szkoły podstawowej, Jesika chodzi do pierwszej klasy, a Mateusz do „zerówki".

W „Sanatorium miłości” też poznała bardzo fajnych ludzi. Nie może zdradzić czy dla kogoś z uczestników zabiło jej mocno serce. Nie ukrywa, że do programu poszła też dlatego, by kogoś poznać.

Wcześniej kilka razy byłam w sanatorium jako kuracjuszka – opowiada. - Byłam m.in w Polańczyku, Iwoniczu, Busku, ostatnio w Sopocie. Lubię tańczyć, śpiewać, nie przepuściłam żadnego wieczoru. Chodziłam na tańce. Jestem osobą wesołą, szybko nawiązuje kontakt z innymi. Gdy jadę do sanatorium to nigdy nie chcę jednoosobowego pokoju, ale wybieram trzyosobowy. I zawsze miałam szczęście natrafiałam na fajne koleżanki. Cały czas mamy kontakt. Choć mieszkają na przykład w Olsztynie, Warszawie, Katowicach, Białymstoku czy koło Bolesławca. Teraz koleżanki oglądają mnie w telewizji!

Choć od nagrania programu minęło kilka miesięcy dalej utrzymuje kontakty z koleżankami i kolegami z „Sanatorium miłości”, Nawet obiecali, że ją odwiedzą. Wśród nich jest też Teresa ze Zgierza.

- Ona wiele lat mieszkała w Kanadzie, ale rozwiodła się i wróciła do Polski – dodaje pani Halina. - Zamieszkała u siostry w Zgierzu. Planuje tam kupić mieszkanie. Nie pali się, by wracać do Kanady.

Halina Jaksa zapewnia, że bardzo miłe były też osoby z produkcji programu. I nie może się nachwalić prowadzącej Marty Manowskiej.

Jest piękna, zgrabna i bardzo miła! - zapewnia pani Halina. - Każdemu z nas uchyliłaby nieba!

Cezary Mocek i inni - poprzednie edycje programu Sanatorium Miłości w TVP1

Halina z Pabianic i Teresa ze Zgierza nie są pierwszymi uczestniczkami „Sanatorium miłości”, które pochodzą z naszego regionu. Przypomnijmy, że pierwszą edycję programu wygrał Cezary Mocek, taksówkarz z Łodzi. Niestety zmarł przed oficjalnym ogłoszeniem wyników. Nie ukrywał, że wziął udział w programie, by znaleźć miłość, ale też by nie być samotnym. Mieszkał na łódzkim Teofilowie. Przez wiele lat pracował jako taksówkarz. 12 lat temu przeżył wielki dramat. Jego żona wyszła rano do pracy. Przechodziła przez pasy i została potrącona przez samochód. Zginęła. Koledzy z programu „Sanatorium miłości” bardzo polubili pana Cezarego. Mówili, że był szczerym, bezpośrednim, niezwykle ujmującym człowiekiem. Kimś kogo trudno było nie obdarzyć sympatią od pierwszej chwili, pierwszego spotkania. Potrafił oczarować nie tylko swoich partnerów z programu, ale też jego ekipę oraz wszystkich tych, którzy mieli przyjemność i zaszczyt się z nim spotkać. Nic więc dziwnego, że to on wygrał pierwszą edycję „Sanatorium miłości”. Niestety nie doczekał emisji finałowego odcinka. Zmarł po krótkiej chorobie w lutym tego roku. Został pochowany na Starym Cmentarzu przy ul. Ogrodowej w Łodzi. Na jego pogrzeb przyjechał Jacek Kurski, prezes Telewizji Polskiej.

W drugiej edycji „Sanatorium miłości” wzięła udział Iwona z Radomska. W programie poznała miłość. Został nią inny uczestnik, Gerard ze Śląska. W tym sezonie wystąpił też Władysław Balicki z Łodzi, który cieszył się dużą sympatią widzów i uczestników.