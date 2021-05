Sanatorium Miłości. Iwona i Gerard byli zakażeni KORONAWIRUSEM? Para seniorów, musiała podratować swoje zdrowie? Sprawdź! 15.05.2021

Para dziś mieszka razem i planuje wspólne życie. Tymczasem najpopularniejsi kuracjusze w Polsce wrócili do Ustronia, by przejść rehabilitację po chorobie - zakażeniu koronawirusem , ale też by powspominać nagrania do randkowego show Telewizji Polskiej.

Sanatorium Równica w Ustroniu... to tutaj wszystko się zaczęło. Tutaj dzięki programowi "Sanatorium miłości 2" (2020) poznali się Iwona z Radomska i Gerard z Zabrza . To wybrali się na pierwszy wspólny spacer i randkę, tutaj był pierwszy całus w policzek...

Po tak ciężkiej chorobie możemy odzyskiwać zdrowie - komentuje Gerard. Jesteśmy w fachowych rękach, a rehabilitacja na pewno przyczyni się do podniesienia naszej sprawności - dodaje Iwona. - Relaks bycia razem w pięknym miejscu to cudowny dodatek. To tu zaczęła się nasza piękna przygoda...

Kuracjusze w ramach rehabilitacji pocovidowej mogą liczyć na: badania diagnostyczne chorób układu oddechowego, test wysiłkowy, konsultacje lekarza pulmonologa, najróżniejsze zabiegi rehabilitacyjne, a nawet na pomoc psychologiczną.

Iwona i Gerard z "Sanatorium miłości" wygrali walkę z koronawirusem

Para z koronawirusem zmagała się w październiku. Jak przyznają Iwona i Gerard, wspólna walka z chorobą scementowała ich związek.

Iwonka uratowała mi życie. Gdyby nie było jej przy mnie, nie byłoby mnie tutaj. Nie spała w nocy, bo gdy tylko się ruszyłem, ona już była na nogach – wspomina Gerard.

- W trudnych sytuacjach się mobilizuję – opowiada jego partnerka. - Byłam wyczerpana, przez pierwsze doby spałam tyle co nic... czuwałam. Być z kimś to bardzo poważna decyzja, to odpowiedzialność za siebie, ale i za drugą osobę. To odpowiedzialność w każdej sytuacji, na dobre i na złe. Właśnie w takich sytuacjach ludzie się poznają. To co nam się przydarzyło, jeszcze mocniej nas zbliżyło...

