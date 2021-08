Sanatorium miłości: Iwona i Gerard w "Pytaniu na śniadanie" o zaręczynach i ślubie ZDJĘCIA 6.08.2021

Jesteśmy narzeczeństwem, to bardzo miłe uczucie - mówi 63-letnia Iwona Mazurkiewicz. - To takie potwierdzenie naszej miłości, chociaż od początku mówiliśmy że do szczęścia żaden papierek nie jest nam potrzebny. Niemniej to, że jestem teraz narzeczoną, sprawia, że czuję się osobą ważniejszą dla Gerarda.