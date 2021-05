Sanatorium Miłości. Iwona i Gerard z "Sanatorium miłości" napiszą razem książkę? O czym będzie książka? ZOBACZ 17.05.2021

Sanatorium Miłości. Iwona i Gerard z "Sanatorium miłości" napiszą razem książkę? O czym będzie książka?

Najpopularniejsi kuracjusze w Polsce, Iwona Mazurkiewicz i Gerard Makosz z "Sanatorium miłości", nie dają o sobie zapomnieć.

Ostatnio w telewizji śniadaniowej TVP mówili o seksie. Tematem rozmowy było "pillow talk", a gościem oprócz pary najpopularniejszych w Polsce kuracjuszy był prof. Zbigniew Lew-Starowicz. Wcześniej jedyna para, którą do tej pory połączyło "Sanatorium", promowała ofertę rehabilitacji pocovidowej uzdrowiska w Ustroniu. Iwona i Gerard kilka dni temu wzięli też udział w nagraniu filmu promującego atrakcje turystyczne powiatu radomszczańskiego.

Teraz para zapowiada... książkę.

Będzie to autobiografia Gerarda. Partner mieszkanki Radomska zaczął pisać książkę, kiedy miał 78 lat, dziś jest ona właściwie na ukończeniu. - Jestem pod ogromnym wrażeniem tego, ile tu jest faktów historycznych, faktów z jego dzieciństwa sięgając nawet 3-4 roku życia. Wszystko to udało mu się spisać. W tej chwili dopasowuje zdjęcia do tekstu - mówi Iwona.