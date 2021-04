Sanatorium Miłości. Odcinek specjalny. Czy Iwona jest zakochana? Władysław myśli o weselu? Co się wydarzyło w odcinku specjalnym? 30.04.2021

Program bardzo zmienił życie Iwony Mazurkiewicz z Radomska . Tego, że Iwona znalazła w programie miłość, w ostatnich miesiącach nie dało się już ukryć. Wskazywały na to zdjęcia publikowane w mediach społecznościowych, także przez prowadzącą program Martę Manowską, oraz nagrania do innego programu TVP. Iwona i Gerard w końcu mogli oficjalnie potwierdzić swój związek i to, że razem mieszkają, trochę w domu Iwony w Radomsku, trochę u Gerarda w Zabrzu.

Dostałem prezent od życia - Iwonkę - mówi z kolei Gerard. - Ona jest dla mnie jak promyk, jak Słoneczko, od którego bije ogromne ciepło...

Iwona jest pewna, że to, co łączy ja z Gerardem, to prawdziwa miłość. -Miłość, szczególnie w naszym wieku, to ogromna odpowiedzialność, Oprócz tego że czerpiemy radość z bycia razem na co dzień, z przytulania się, ze wspólnego jedzenia i patrzenia sobie w oczy, to musimy pamiętać, że miłość powinna być oparta na przyjaźni - mówi Iwona.