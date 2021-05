Sanatorium Miłości. Seks w dojrzałym wieku. Jaki jest? Iwona z Radomska mówi "Nasze ciała domagają się seksu"? ZOBACZ 21.05.2021

Sanatorium Miłości. Seks w dojrzałym wieku. Jaki jest? Iwona z Radomska mówi "Nasze ciała domagają się seksu"? Para seniorów opowiada szczerze o seksie w dojrzałym wieku: "wciąż mamy okres godowy, a nasze ciała domagają się seksu!". Iwona i Gerard, jedyna para, którą do tej pory połączyło "Sanatorium miłości", dzieli się swoim szczęściem i nie krępuje się mówić o bliskości. O seksie mówili ostatnio w telewizji śniadaniowej TVP.

Sanatorium Miłości. Seks w dojrzałym wieku. Jaki jest? Iwona z Radomska mówi "Nasze ciała domagają się seksu"? Iwona Mazurkiewicz z Radomska oraz Gerard Makosz z Zabrza, jedyna para, którą do tej pory połączyło "Sanatorium miłości", dzieli się swoim szczęściem i nie krępuje się mówić o bliskości. O seksie mówili ostatnio w telewizji śniadaniowej TVP. Tematem rozmowy było "pillow talk", a gościem oprócz pary najpopularniejszych w Polsce kuracjuszy był prof. Zbigniew Lew-Starowicz.

Iwona i Gerard z "Sanatorium miłości" o seksie - W tym cały jest ambaras żeby dwoje chciało naraz - mówi Gerard o bliskości ze swoją wybranką. - Nam się fantastycznie układa, bo robimy to, gdy chcemy oboje. A po stosunku... to jest coś wspaniałego, tulimy się do siebie, czujemy swój zapach. Czekam na ten moment, czy moja Iskierka jest zadowolona, wtedy zaczynam rozmowę.

Przede wszystkim, to nie jest "odwalanie pańszczyzny", czujemy coś do siebie i żyjemy ze sobą - zapewnia Gerard. - Jesteśmy ze sobą ponad rok, ale wciąż jest to dla nas czas godowy - dodaje 61-letnia Iwona. - Samo zbliżenie jest dla nas bardzo momentem przepełnionym pięknymi emocjami, ale równie cudowne chwile po. Jestem kobietą-przytulanką i myślę, że wiele jest takich kobiet, które kochają być tulone, pieszczone, słyszeć miłe słowa. Ten czas, kiedy jesteśmy wyluzowani, to dobry moment żeby porozmawiać szczerze o naszych oczekiwaniach. Nie bójmy się przekazać naszemu partnerowi informacji, co jest piękne, co chcemy podtrzymywać, a co możemy zmienić, żeby nasz wiązek cały czas był w "okresie godowym".

Jak przyznaje Iwona, przy Gerardzie czuje się bezpieczna. - Jestem mu wdzięczna za to, że nie jestem traktowana przedmiotowo, że po wszystkim nie odwracamy się od siebie. Lubię u Gerarda to, że czasem wyskakuje po mini szampana, żeby jeszcze przedłużyć ten czas bliskości i rozmów. To dla nas poezja tego, co dotyczy tylko dwojga ludzi, którzy się kochają, którzy chcą być dopieszczeni, wysłuchani i zrozumień. To ważne, bo sfera seksualna przenosi się na sferę życiową.

Kiedy nasze ciała jeszcze domagają się o seks, to co możemy sobie dać jest naprawdę pięknym elementem życia - mówi Iwona. Jak dodaje 80-letni Gerard, ma nadzieję, że takie piękne momenty będą mu towarzyszyły przynajmniej do setki... Podczas rozmowy w "Pytaniu na śniadanie" sam profesor Zbigniew Lew-Starowicz przyznał, że gdy obserwował początki związku Iwony i Gerarda, intuicyjnie wyczuwał, że to będzie fajna para również w tej sferze życia. Parze z "Sanatorium miłości" kibicują także internauci:

- Jeżeli jest prawdziwe uczucie i szacunek w związku, seks nie jest niczym niezwykłym w dojrzałym wieku. Wszystko zależy od nastawienia na tą drugą osobę. Uwielbiam Iwonkę i Gerarda, bo są dla mnie dowodem na to, że w każdym wieku miłość jest możliwa i zazdroszczę im tak cudownego, szczerego uczucia - napisała jedna z fanek na facebookowym profilu "Emeryci Nieemeryci".

