Sanatorium Miłości. Teresa ze Zgierza i Halina z Pabianic w Sanatorium Miłości 2021? Jak trafiły do Sanatorium Miłości? Sprawdź! 15.05.2021

Halina z Pabianic to kobieta bezpośrednia, z dużym dystansem do siebie i świata. Jest prawdziwa oraz pełna energii. Słuchając piosenki „Niech żyje bal” Maryli Rodowicz, można pomyśleć, że to utwór właśnie o niej.

Halina nigdy nie narzekała na swoją pracę, lubi to, co robi. Ciężko pracuje, ale też intensywnie się bawi. Lubi poczuć adrenalinę, którą daje jej szybka jazda samochodem lub skuterem. Chociaż jest na emeryturze, nadal pracuje zawodowo na pół etatu. Jest mistrzynią w przyrządzaniu wielu potraw, ale to pampuchy z jagodami, które zbiera osobiście, są jej popisowym daniem!

Sanatorium miłości 3. Teresa ze Zgierza

Teresa mieszkała w Kanadzie 32 lata, teraz jest w trakcie przeprowadzki do Zgierza. Romantyczna dusza, pełna wewnętrznej radości życia, chętnie pomaga innym. W Kanadzie prowadziła własną firmę, co dzisiaj daje jej niezależność. Jej małżeństwo niestety nie należało do udanych. Ma za to dwóch wspaniałych synów.