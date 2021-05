Sanatorium Miłości - Władysław z Łodzi. Władysław z Łodzi był zakochany? Co Władysław z Łodzi mówi o swoim życiu? 18.05.2021

- Gdy to wysyłałem, to miałem przeświadczenie, że znajdę się w programie - śmieje się Władysław Balicki. - Choć zgłosiło się 3 tysiące 200 osób!

Pan Władysław twierdzi, że to był pierwszy impuls. Pomyślał, że mógłby spróbować. Dowiedział się, że odbywa się casting do drugiej edycji „Sanatorium miłości”. Córka wysłała do telewizji jego zdjęcia i krótki opis.

- Doktor mi kazał - odpowiedział na przesłuchaniu, gdy zapytano go dlaczego zgłosił się do „Sanatorium miłości”. Wszyscy zaczęli się śmiać. I tak łodzianin Władysław Balicki został jednym z dwunastu uczestników programu.

- To była przygoda mojego życia - zapewnia pan Władysław. - Gdybym jeszcze raz miał podjąć decyzję, to na pewno znów zgłosiłbym się do programu. Zyskałem ogromną popularność. Ludzie zaczepiają mnie, rozmawiają, zadają pytania. To bardzo miłe. Nie spotkałem się jeszcze z niemiłym przyjęciem.

Władysław Balicki przyznaje, że wcześniej dobrze nie znał „Sanatorium miłości”. Oglądał tylko jeden odcinek pierwszej edycji. Słyszał jednak o zwycięzcy, Cezarym Mocku, który tak jak on był łodzianinem.

- Nie znałem go osobiście, choć tak jak ja mieszkał na Teofilowie - opowiada Władysław Balicki. - Gdy przyjechała do mnie ekipa telewizyjna, to operator powiedział, że Cezary mieszkał kilometr ode mnie. Byłem na jego grobie. Prosiła mnie o to Marta Manowska. Zapaliłem znicz, a potem wysłałem jej zdjęcie.