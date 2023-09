Sanatorium ZUS za darmo. Zasady bezpłatnego wyjazdu do sanatorium. Gdzie ZUS wysyła do sanatorium na kręgosłup? 21.09.2023

Za sanatorium zapłaci ZUS. To on pokryje koszty leczenia, zakwaterowania i wyżywienia.

Kto może ubiegać się o sanatorium z ZUS?

Jak załatwić sanatorium z ZUSu?

Za kurację zapłaci ZUS. To on pokryje koszty leczenia, zakwaterowania i wyżywienia.

Kto może przygotować wniosek o wyjazd?

Lekarz orzecznik może z własnej inicjatywy wydać orzeczenie będące podstawą do skierowania na rehabilitację podczas orzekania w sprawie niezdolności do pracy do celów rentowych, przy okazji kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby, a także podczas orzekania o okolicznościach uzasadniających przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego.