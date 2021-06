Sanktuarium w Charłupi ma swojego ojca paulina. Odprawił mszę prymicyjną - ZDJĘCIA Dariusz Piekarczyk

Radosna niedziela w Sanktuarium Matki Bożej Księżnej Sieradzkiej w Charłupi Małej. Tego dnia mszę święta prymicyjna w swojej parafii odprawił ojciec Marcin Osmulski, który wstąpił do zakonu ojców paulinów. 29 maja przyjął on święcenia kapłańskie w Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej. To 19 powołanie kapłańskie w powojennej historii Charłupi Małej.