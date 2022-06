Ścieżki nordic walking w woj. łódzkim. Gdzie warto iść w weekend 11 - 12 czerwca3 najciekawsze trasy

Ścieżki nordic walking w woj. łódzkim

Jakie ścieżki nordic walking w woj. łódzkim lubią mieszkańcy? My już to wiemy.

Traseo to aplikacja, za pomocą której każdy może śledzenia swojej trasy i dzielenia się nią z innymi. We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 3 uczęszczane trasy nordic walking w woj. łódzkim. Wybierz najciekawszą dla siebie.

Zanim wyruszysz, upewnij się, jaka będzie pogoda.

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Włocławek

Początek trasy: Krośniewice

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 19,03 km

Czas trwania marszu: 2 godz. i 53 min.

Przewyższenia: 138 m

Suma podejść: 2 499 m

Suma zejść: 2 478 m

Amatorom nordic walking trasę poleca Wielogorski

Spacer przez Włocławek, przejazd komunikacją miejską na Tamę we Włocławku i powrót na dworzec PKP.

Nawiguj