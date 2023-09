Ścieżki nordic walking w woj. łódzkim. Gdzie warto iść w weekend 23 - 24 września. 3 najlepsze trasy

Nordic walking w woj. łódzkim da się uprawiać prawie wszędzie. Jednak zachęcamy do wybrania szlaków, które polecają inni mieszkańcy. We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 3 krajobrazowe ścieżki nordic walking w woj. łódzkim. Na każdy weekend proponujemy Wam nowy zestaw tras do wyboru. Sprawdź, jakie szlaki przygotowaliśmy na weekend.

Szlaki nordic walking w woj. łódzkim

Które trasy nordic walking w woj. łódzkim polecają mieszkańcy? My już to wiemy. Traseo to aplikacja, w której każdy może zapamiętywania swojej trasy i dzielenia się nią z innymi. We współpracy z Traseo chcemy Wam zaproponować 3 ciekawe szlaki nordic walking w woj. łódzkim. Znajdź najbardziej atrakcyjną dla siebie. Zanim wyruszysz, sprawdź, jaka będzie pogoda. 🌲🌤️ Trasa nordic walking: Leśnica - Złotniki - spacer Początek trasy: Błaszki

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 6,56 km

Czas trwania marszu: 1 godz. i 28 min.

Przewyższenia: 65 m

Suma podejść: 888 m

Suma zejść: 893 m Trasę nordic walking mieszkańcom poleca Wielogorski Park Leśnicki - Park Złotnicki - Złotniki

Nawiguj

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Gryżyńskie uroczyska. 27/05/2017 Początek trasy: Stryków

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 10,67 km

Czas trwania marszu: 3 godz. i 36 min.

Przewyższenia: 73 m

Suma podejść: 612 m

Suma zejść: 598 m Trasę dla amatorów nordic walking poleca Dominik111 Ścieżka edukacyjna "Gryżyńskie Uroczyska"

Trasa biegnie wokół jeziora Kałek i Gryżyńskich Szuwar. Początek najlepiej zaplanować w Gryżynie, gdzie na początku ścieżki jest parking. W samej Gryżynie jest mały sklep spożywczy. Podczas wycieczki miniemy Gryżyńskie Szuwary, wąwozy, jezioro Kałek, aleje dębową, ośrodek wypoczynkowy z plażą, pałac, po drodze przejdziemy przez kilka kładek. Podczas wycieczki możemy spotkać sarny, dziki i ... dużo komarów.

Nawiguj

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Ultramaraton Leśna Doba Początek trasy: Poddębice

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 12,91 km

Czas trwania marszu: 1 godz. i 17 min.

Przewyższenia: 27 m

Suma podejść: 124 m

Suma zejść: 124 m Trasy.gps poleca tę trasę

Ultramaraton Leśna Doba to 24-godzinne zawody, których pierwsza edycja odbędzie się w dniach 14-15 października 2017 roku. Trasa prowadzi po pętli o długości ok. 13 km, z czego 11 km to tereny leśno-polne (utwardzone ścieżki oraz dukty) i 2 km prowadzące wzdłuż drogi asfaltowej. Zwycięzcą ultramaratonu zostaje ta osoba, która w ciągu 24 godzin przebiegnie najwięcej kilometrów (liczy się czas dotarcia do ostatniego punktu kontrolnego). Organizatorzy zapraszają zarówno biegaczy, jak i entuzjastów chodzenia z kijami, których liczna grupa jest już zapisana i będzie rywalizować w oddzielnej klasyfikacji. W Leśnej Dobie mogą wziąć udział osoby o różnym stopniu wytrenowania - zawody rozgrywane są w wymyślonej przez nich formule "ultra dla każdego", dzięki której w zawodach mogą także wziąć udział osoby debiutujące na dystansie ultra i pragnące sprawdzić granice swoich możliwości. Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Poddębic

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

Co daje nordic walking?

Nordic walking to aktywność, która może być uprawiana przez większość osób. Dlatego wiele osób wybiera nordic walking. Przynosi korzyści, jeśli pamiętamy o odpowiedniej technice. Aktywność fizyczna jest potrzebna w dbaniu o zdrowie fizyczne i psychiczne. Nordic walking może pomóc w zrzuceniu zbędnych kilogramów. Najważniejsze, by pamiętać o odpowiedniej technice oraz zakupie dobrego sprzętu. Dobrze dobrane kijki pomogą w zachowaniu prawidłowej techniki. Najlepiej wybrać te dedykowane do nordic walking, a nie kupować kijków trekkingowych. Różnią się one budową. Znajdziemy 3 rodzaje kijków do nordic walking: kijki aluminiowe

kijki z włókna szklanego

kijki z włókien węglowych

Warto zwrócić uwagę na wagę kijków, które wybieramy. Kijki powinny mieć też odpowiednio wyprofilowane uchwyty oraz posiadać paski. Możemy wybrać takie z regulowaną długością lub kupić odpowiednio dobrane do naszego wzrostu. Wysokość kijków jest prawidłowo dobrana, kiedy trzymając kijki w pozycji wyprostowanej, łokieć jest pod kątem prostym. Chodzenie z kijkami odciąża stawy kolanowe, biodrowe oraz stopy. Właśnie dlatego ten sport jest odpowiedni dla osób w każdym wieku. Ryzyko kontuzji jest znikome, a sam sport jest przyjemny i możemy go uprawiać niemal wszędzie.

Ciesz się pięknem łódzkiego krajobrazu

Województwo łódzkie kryje w sobie wiele pięknych zakątków, które warto poznać. Dla miłośników nordic walking jest to prawdziwy raj, pełen tras o różnym stopniu trudności i malowniczych krajobrazów. W okolicach Tomaszowa Mazowieckiego czeka na was Tomaszowska Okrąglica. To doskonałe miejsce na nordic walking. Przyjemne trasy, urozmaicone tereny i świeże powietrze to gwarancja udanej aktywności na świeżym powietrzu. Wieś Konewka - to miejsce, gdzie natura i spokój idą w parze. Malownicza okolica i urokliwe krajobrazy stanowią idealne tło dla spacerów z kijkami.

Dla tych, którzy cenią sobie kulturę i historię, wizyta przy pałacach w Nieborowie i Oporowie będzie prawdziwą ucztą. Nordic walking w otoczeniu tych zabytków to wyjątkowe przeżycie, które łączy aktywność fizyczną z duchowym wzbogacaniem. Niezależnie od poziomu zaawansowania, każdy miłośnik tej aktywności znajdzie tu coś dla siebie. Odkrywaj region, ćwicz i ciesz się pięknem łódzkiego krajobrazu! Atrakcje w Tomaszowie Mazowieckim.

Port Lotniczy Olsztyn-Mazury zmodernizował swoją infrastrukturę