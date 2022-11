Ścieżki nordic walking w woj. łódzkim. Gdzie warto iść w weekend 5 - 6 listopadaTOP 3 trasy Redakcja stronapodrozy.pl

Wiesz, że w woj. łódzkim jest mnóstwo ciekawych tras do nordic walking? gettyimages.com/pershinghks

Nordic walking w woj. łódzkim można trenować w wielu miejscach. Ale zachęcamy do wybrania ścieżek sprawdzonych przez innych. We współpracy z Traseo mamy dla Was 3 krajobrazowe trasy nordic walking w woj. łódzkim. Co tydzień proponujemy Wam nowy zestaw szlaków do wyboru. Zobacz, co przygotowaliśmy na weekend.