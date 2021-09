Second handy w Łodzi. Gdzie można ubrać się za grosze? Tanie markowe ciuchy w łódzkich lumpeksach 17.09.2021

Sklepy z używaną odzieżą stają się coraz bardziej popularne. Korzysta z nich nie tylko młodzież, która musi liczyć każdą złotówkę, ale też ludzie w średnim wieku. Nic w tym dziwnego skoro poza ubraniami można w nich znaleźć sprzęty AGD, rzeczy gospodarstwa domowego, talerze, sztućce, kołdry, obrazy, a nawet meble.

Cotygodniowa wymiana używanych ubrań

Niewątpliwą zaletą second handów jest to, że co tydzień następuje wymiana towarów. Dzięki temu poszukiwacze modowych perełek mogą odwiedzać swoje ulubione sklepy, kiedy tylko chcą.