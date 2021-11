Sejmik o Polskim Ładzie i wyjeździe delegacji województwa do Dubaju. Ilu radnych PiS poleci na Expo?

Marszałek Grzegorz Schreiber (PiS) ocenił, że blisko 100 mln zł, które samorząd otrzymał z programu Polski Ład, odmieni całe województwo. Z prezentacji wynika, że dwie inwestycje powiązane z likwidowaniem wykluczenia komunikacyjnego mają razem z wkładem finansowym województwa, sfinansować modernizację ponad 150 km. dróg z dojazdami do przystanków kolejowych i autobusowych i zakup dwudziestu autobusów hybrydowych. Taborem ma dysponować Łódzka Kolej Aglomeracyjna, a będzie służył do uzupełniania i wydłużania tras kolejowych, na zintegrowanym, tańszym bilecie.

O co chodzi? Otóż rządzący województwem łódzkim PiS wciąż ma problem z Komisją Europejską, która znów chce wyjaśnień dotyczących Samorządowej Karty Praw Rodzin, bo ma wątpliwości czy ta uchwała nie nosi cech dyskryminacji. Gdy na początku września wstrzymano 26 mln euro dla Łódzkiego z programu REACT-EU, a pod znakiem zapytania stanęło ponad 2 mld euro na kolejną perspektywę unijną, klub PiS ten dokument wygładził. Jego zapisy poprzedzono preambułą, z której wynika, że "w sferze publicznej zaistniała błędna interpretacja' tego stanowiska, a nie wiąże się ono "z próbą naruszenia praw i wolności żadnych osób, ani ich dyskryminacji". Poza tym zmieniono punkt nr 11. Wcześniej brzmiał, iż sejmik dostrzega potrzebę „wzmacniania rodzin jako podstawowych wspólnot społecznych oraz zapewnienia ich ochrony przed wpływami ideologii podważających autonomię i tożsamość rodziny”. Przeciw tej nowelizacji głosowała nawet dwójka ultrakonserwatywnych radnych PiS i Solidarnej Polski, ale przyjęto ją większością głosów klubu PiS. Opozycja – KO i PSL – domagały się wycofania uchwały. Efekt nowelizacji Karty? KE funduszy nie odblokowała, negocjacji nie podjęła. Tymczasem trzy województwa, które wycofały się z podobnych, lecz wprost negujących środowiska LGBT uchwał, już wznowiły negocjacje z KE. Waldemar Buda, łódzki poseł PiS i wiceminister funduszy stwierdził ostatnio co prawda, że Łódzkie jest na ostatniej prostej, by KE rozpoczęła rozmowy na temat unijnych pieniędzy, ale konkretów nie podał. Tymczasem póki co fakty są takie, że KE podjęła rozmowy tylko na temat tych samorządów, które z ideologicznych uchwał się wycofały. Bugajski wyliczył, że jeśli 94 mln z Polskiego Ładu jest zyskiem, to województwo i tak jest na minusie 26 mln zł, bo KE wstrzymała 26 mln euro z REACT-EU, czyli 120 mln zł. Do uwagi Bugajskiego nikt z PiS jednak się nie odniósł.