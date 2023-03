Sejmik przyznał dodatkowe 40 milionów złotych na remonty najbardziej zniszczonych dróg w województwie łódzkim

40 milionów na remonty najbardziej zniszczonych dróg w Łódzkiem. Co będzie zrobione?

Według szacunków departamentu infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego, te dodatkowe 40 milionów złotych powinny w zupełności wystarczyć na odnowienie około 60 kilometrów dróg siatki nadzorowanej przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi.

- To pieniądze na program zaproponowany w celu gruntownych, szeroko pojętych napraw dróg, bo w ich zakres wejdzie frezowanie nawierzchni, wykonanie warstwy wyrównawczej, warstwy ścieralnej, a także utwardzanie poboczy - mówi Rafał Jóźwiak, dyrektor departamentu infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

- Jaka ilość kilometrów zostanie wyremontowana, to jest jeszcze kwestia postępowania przetargowego, natomiast szacujemy, że remontami będzie objętych około 60 kilometrów. najbardziej wymagających interwencji dróg na terenie województwa. We wszystkich pięciu rejonach dróg wojewódzkich, a więc na terenie rejonów bełchatowskiego, łowickiego, poddębickiego, piotrkowskiego i sieradzkiego takie drogi zostały wstępnie wytypowane, a propozycje zostaną przedstawione pod rozwagę Zarządu Dróg Wojewódzkich tak, aby w niedługim czasie rozpocząć i rozstrzygnąć postępowanie przetargowe, a zadanie zrealizować do końca października. - dodaje Jóźwiak.