Sekretarz Łodzi: strata finansowa ZWiK związana z... brakiem podwyżki opłat za wodę

Przedstawiciele wszystkich sześciu związków zawodowych działających przy ZWiK przed dwoma tygodniami zwrócili się do prezydent Łodzi Hanny Zdanowskiej (PO) z żądaniem przywrócenia do pracy w radzie nadzorczej Arkadiusza Szczygła. To przedstawiciel wybrany do rady przez załogę, którego prezydent odwołała pod koniec marca. W liście do prezydent związkowcy wypomnieli prezydent Zdanowskiej także "wyprowadzenie pieniędzy" z kapitału zapasowego spółki, fakt straty finansowej zanotowanej przez ZWiK po raz pierwszy w 95 letniej historii, domagali się również przywrócenia własności infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, bo ZWiK płaci Łódzkiej Spółce Infrastrukturalnej coraz wyższy czynsz dzierżawny i w optyce związków jest to główna przyczyna strat spółki.

Przypomnijmy: w 2020 r. ZWiK odprowadził do ŁSI ponad 92 mln zł czynszu za korzystanie z sieci wod-kan. Spółka zanotowała ponad 5,9 mln zł strat, podczas gdy ŁSI 2020 r. zakończyła zyskiem ponad 2,5 mln zł.