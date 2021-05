Seks dojrzałych kobiet. Menopauza a kobiecość. Na pytania odpowiada prof. Violetta Skrzypulec-Plinta, ginekolog i seksuolog

Płodność od zawsze była kojarzona z atrakcyjnością, młodością, powodzeniem i seksualnością, które są nieodłącznymi atrybutami kobiecości. Dlatego kobiety utożsamiają menopauzę i koniec płodności z jej utratą. Tymczasem jest to naturalny etap w życiu każdej z nas – a zatem także nieodłączny element kobiecości. Postęp nauk medycznych obalił stereotyp dotyczący menopauzy rozumiany do niedawna jako koniec potrzeb seksualnych oraz zaprzestanie zainteresowania seksualnością w tym okresie życia. Zdrowie seksualne uznane zostało na świecie jako podstawowe prawo każdego człowieka.

Jak zachować kobiecość po menopauzie?

Menopauza jest kolejnym, zupełnie naturalnym etapem życia każdej kobiety na całym świecie. Dlatego też fakt zaprzestania miesiączkowania nie oznacza zmniejszenia jej atrakcyjności. Po menopauzie kobieta może być równie, a nawet bardziej atrakcyjna niż kiedyś, wystarczy, że odpowiednio o siebie zadba. Zdrowa dieta i aktywność fizyczna pozwoli zachować odpowiednią sylwetkę, witalność, dobry nastrój, a rozpoczęta hormonalna terapia menopauzalna ograniczy nieprzyjemne objawy związane z klimakterium. Po menopauzie warto rozwijać swoje pasje, spełniać marzenia i czerpać radość z życia.

Czy menopauza to czas na seks?

Seksualność jest ważnym aspektem dobrostanu psychicznego będąc jednocześnie wykładnikiem zdrowia kobiety. Natura sfery seksualnej kobiet jest bardzo złożona, uwarunkowana wieloma czynnikami genetycznymi, biologicznymi, neurohormonalnymi jak również psychospołecznymi. Dla kobiety akt seksualny jest wynikiem złożonych przeżyć psychicznych, czułości, poczucia bezpieczeństwa, intymności, kultury uczuć. Poprzez zmiany towarzyszące menopauzie, wydawać by się mogło, że kobiecy organizm sugeruje, że nie jest to już czas na planowanie macierzyństwa. Fakt ten nie oznacza, że kobieta powinna zrezygnować z aktywności seksualnej. Przeciwnie – to najlepszy czas, aby czerpać radość z seksu. Wiele kobiet pozostaje aktywnymi seksualnie w okresie około- i postmenopauzalnym. Seks nie ma ograniczeń wiekowych. To ważny element naszego życia, wzmacnia relacje między partnerami, ale też pozytywnie wpływa na zdrowie – aktywizuje układ oddechowy, odpornościowy, krążenia i pozytywnie wpływa na kobiece samopoczucie.